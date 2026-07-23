Batteriehersteller Varta wird zerschlagen

Tojner: Wollen Teile von Varta herauslösen

Tojner erklärte in einem schriftlichen Statement, den Schritt der finanzierenden Banken zu bedauern, „der in dieser Form leider voraussehbar war“. Mit dem Wegfall des großen US-Kunden Apple sei klar gewesen, dass Varta in der bestehenden Form „nicht weitergeführt werden kann und einen weiteren Sanierungsschritt braucht“. „Hohe Energiepreise, hohe Lohnkosten und andere Standortnachteile machen die Entwicklung des Batteriegeschäftes in Europa im Vergleich zu Asien zu einer großen Herausforderung“, so der Investor.