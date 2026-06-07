Netzwerker & Kosmopolit: Uni erforscht sein Leben

AUFFAHRT. Tief im dunklen Mönchsberg betreten wir die hell erleuchtete Kabine des im Jahr 2008 installierten Aufzugs. Fast geräuschlos überwindet die Anlage mitten im Fels in zwanzig Sekunden die 60 Meter bis zur Edmundsburg. Diese wurde 1696 durch Edmund Sinnhuber vom Stift St. Peter errichtet, sie war Sommerresidenz der Äbte und später eine „Anstalt für arme Knaben im Herzogtum Salzburg.“ Nach 1959 kam sie in die Obhut der Universität und der Erzdiözese. Der grandiose Blick macht uns beinahe atemlos, die historischen Gebäude sind zum Greifen nah. Stefan Zweig beschreibt dies so: „Hier müssen nicht Kulissen aus Pappe und Leinwand mühsam hergeschoben werden, um theatralischen Schein zu erzeugen, hier ist Gasse und Hof, Kirche und Landschaft selbst eine lebendige Kulisse und bewegter Rahmen.“ Ein paar Schritte noch und wir sind im Stefan-Zweig-Zentrum. Zwei überdimensionale Bilder zeigen das Schiff, mit dem Stefan Zweig nach Amerika reiste, und den Kapuzinerberg, wo er seine Salzburger Jahre verbrachte.