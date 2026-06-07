Netzwerker & Kosmopolit: Uni erforscht sein Leben

Teil 3 der Serie von Hans Peter Hasenöhrl über den Autor Stefan Zweig und sein Leben in Salzburg: Schüler werden mit Zweigs Weltliteratur vertraut. Ein Besuch im Zentrum auf dem Mönchsberg.
AUFFAHRT. Tief im dunklen Mönchsberg betreten wir die hell erleuchtete Kabine des im Jahr 2008 installierten Aufzugs. Fast geräuschlos überwindet die Anlage mitten im Fels in zwanzig Sekunden die 60 Meter bis zur Edmundsburg. Diese wurde 1696 durch Edmund Sinnhuber vom Stift St. Peter errichtet, sie war Sommerresidenz der Äbte und später eine „Anstalt für arme Knaben im Herzogtum Salzburg.“ Nach 1959 kam sie in die Obhut der Universität und der Erzdiözese. Der grandiose Blick macht uns beinahe atemlos, die historischen Gebäude sind zum Greifen nah. Stefan Zweig beschreibt dies so: „Hier müssen nicht Kulissen aus Pappe und Leinwand mühsam hergeschoben werden, um theatralischen Schein zu erzeugen, hier ist Gasse und Hof, Kirche und Landschaft selbst eine lebendige Kulisse und bewegter Rahmen.“ Ein paar Schritte noch und wir sind im Stefan-Zweig-Zentrum. Zwei überdimensionale Bilder zeigen das Schiff, mit dem Stefan Zweig nach Amerika reiste, und den Kapuzinerberg, wo er seine Salzburger Jahre verbrachte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.