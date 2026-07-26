Begehrter Hagmoar geht heuer an einen Pongauer

„Das war heute sein Tag. Kilian Wallner ist ein Angriffsranggler wie man ihn sich nur wünschen kann“, freut sich Ernst Voithofer, Obmann des Salzburger Rangglerverbands über den frischgebackenen Hundstoa Hagmoar. „Es war spannend bis zum letzten Kampf. Das Finale gegen Hermann Höllwart war auf Augenhöhe.“ Den Titel holte letztendlich Wallner in den Pongau.