Sechs Verletzte bei Kreuzungs-Unfall mit zwei Pkw

Der 18-Jährige hatte bei dem Unfall einen 20-jährigen Beifahrer im Auto. Beide wurden verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Genauso wie die 67-Jährige und eine Mitfahrerin von der Rückbank. Zwei weitere Passagiere der Frau begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Rote Kreuz spricht von einem „eher glimpflichen“ Ausgang.