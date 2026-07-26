Sechs Verletzte bei Kreuzungs-Unfall mit zwei Pkw

Mit sechs Verletzten endete ein Verkehrsunfall Sonntagmittag in Faistenau in Salzburg. Ein Kleinbus war hier in einem Kreuzungsbereich der Tiefbrunnauer Landesstraße (L250) mit einem Pkw kollidiert. Laut Rotem Kreuz ging der Unfall dennoch „eher glimpflich“ aus.
Exakt um 12.02 Uhr erreichte die Einsatzkräfte die Alarmierung: Kleinbus gegen Pkw, sechs Verletzte. Also ging es für das Rote Kreuz gleich mit drei Rettungsautos und einem Einsatzleiter im Eiltempo nach Faistenau.
Wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage mitteilte, wollte ein 18-jähriger Flachgauer nach links auf die L250 einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 67-Jährigen, die ebenfalls aus dem Flachgau stammt.
Der 18-Jährige hatte bei dem Unfall einen 20-jährigen Beifahrer im Auto. Beide wurden verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Genauso wie die 67-Jährige und eine Mitfahrerin von der Rückbank. Zwei weitere Passagiere der Frau begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Rote Kreuz spricht von einem „eher glimpflichen“ Ausgang.
Alkohol war bei dem Unfall nicht im Spiel. „Ermittlungen zum Unfallhergang laufen“, so eine Polizeisprecherin. Die Schuldfrage habe in weitere Folge ohnehin die Staatsanwaltschaft zu klären.
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