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Neue Rollen bei Frauen Red Bull Salzburgs fixiert

Red Bull Salzburg
26.07.2026 20:30
Katja Wienerroither (2. von rechts) ist die neue Kapitänin bei Salzburg.
Katja Wienerroither (2. von rechts) ist die neue Kapitänin bei Salzburg.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Red Bull Salzburgs Frauen haben die Kapitänsfrage eine Woche vor dem Saisonstart geklärt. Beim Abschlusstraining am vergangenen Freitag verkündete Trainer Dusan Pavlovic, dass Katja Wienerroither die neue Kapitänin wird. Außerdem steht der Spielerrat.

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Wem vertrauen die Spielerinnen, wem folgen sie in schwierigen Situationen auf dem Feld? Diese Fragen hat ein Großteil der Frauen von Bundesligist Red Bull Salzburg mit Katja Wienerroither beantwortet. Damit machte Trainer Dusan Pavlovic die 24-jährige Stürmerin, die bereits Erfahrung im Ausland bei den Grasshoppers Zürich und RB Leipzig machte, zur neuen Kapitänin. Ihre Stellvertreterin ist Abwehrchefin Aldina Hamzic. Mit Laura Spinn, Valentina Illinger und Emelie Kobler ist das Quintett im Spielerrat fixiert.

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Im abschließenden Testspiel vor dem Saisonstart am kommenden Samstag gegen Südburgenland/Hartberg (Akademie Liefering, 14.30) kamen die Salzburgerinnen nach einer 3:1-Führung nur zu einem 3:3.

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