Neue Rollen bei Frauen Red Bull Salzburgs fixiert

Wem vertrauen die Spielerinnen, wem folgen sie in schwierigen Situationen auf dem Feld? Diese Fragen hat ein Großteil der Frauen von Bundesligist Red Bull Salzburg mit Katja Wienerroither beantwortet. Damit machte Trainer Dusan Pavlovic die 24-jährige Stürmerin, die bereits Erfahrung im Ausland bei den Grasshoppers Zürich und RB Leipzig machte, zur neuen Kapitänin. Ihre Stellvertreterin ist Abwehrchefin Aldina Hamzic. Mit Laura Spinn, Valentina Illinger und Emelie Kobler ist das Quintett im Spielerrat fixiert.