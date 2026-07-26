Terrassentüren geknackt: Diebe räumen Häuser aus

Zwei Einbrüche, eine Masche, unterschiedliche Bezirke: Unbekannte Täter brachen am Samstagabend im Flachgau und im Bezirk Zell am See Terrassentüren auf. Danach durchwühlten sie die Häuser und verschwanden mit Bargeld und Wertgegenständen. Von den Tätern fehlt jede Spur.