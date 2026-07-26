Terrassentüren geknackt: Diebe räumen Häuser aus

Zwei Einbrüche, eine Masche, unterschiedliche Bezirke: Unbekannte Täter brachen am Samstagabend im Flachgau und im Bezirk Zell am See Terrassentüren auf. Danach durchwühlten sie die Häuser und verschwanden mit Bargeld und Wertgegenständen. Von den Tätern fehlt jede Spur.
Die Täter kamen am Samstagabend und nahmen jeweils die Terrassentür ins Visier. Im Flachgau brachen Unbekannte am Samstag in ein Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände.
Fast gleich lief ein weiterer Einbruch im Bezirk Zell am See ab. Auch dort knackten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses, durchwühlten das Gebäude und flüchteten mit Beute.
Wie groß der Schaden in beiden Fällen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den unbekannten Tätern.
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