Schwebende Geister im Großen Festspielhaus

Der Abend schloss mit einem echten Gänsehautmoment. Als der Wiener Singverein einsetzte, schien der Raum den Atem anzuhalten, denn der Chor begann nicht einfach zu singen, sondern schwebte klanglich auf, als wären die Sänger eine Schar Geister über dem Orchester. Jener Schlusschor gab der Symphonie auch ihren berühmten Beinamen „Auferstehung“. Nach diesem Abend verstand das Publikum wohl nicht nur warum, sondern spürte es auch. Schon nach wenigen Augenblicken standen die ersten Jubelnden auf.