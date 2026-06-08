Heimische Schildkröte ist vom Aussterben bedroht

Der Naturschutzbund Österreich machte vor Kurzem auf die Gefährdung der Europäischen Sumpfschildkröte aufmerksam. Diese ist die einzige natürlich vorkommende Schildkrötenart Österreichs und gilt mittlerweile als „vom Aussterben bedroht“. Ihr Stammbaum reicht weit in die Urgeschichte zurück: Fossilienfunde belegen ihre Existenz bereits vor mehr als 200 Millionen Jahren.