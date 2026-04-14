Zigaretten-Schwarzmarkt explodiert in der EU

Unsummen an Steuerausfällen

Dem Staat entgehen dadurch wichtige Steuereinnahmen. Auch die EU-Kommission selbst beziffert die Verluste wegen der Schwarzmarkt-Zigaretten – geschmuggelt oder gefälscht – auf über 13 Milliarden Euro. Im Euromonitor-Bericht geht man von 14,9 Milliarden Euro 2024 aus, 4,23 Milliarden Euro davon verursachen Fake-Produkte. Diese Verluste seien auf nicht gezahlte Zölle, Mehrwertsteuer und nationale Verbrauchsteuern zurückzuführen, meint dazu auch der EU-Rechnungshof.

Die Brüsseler Institution warnt vor „organisierten kriminellen Gruppen, die über erhebliche Ressourcen für den Schmuggel und die Herstellung illegaler Tabakprodukte verfügen“.