Schwarzmarkt mit E-Zigaretten boomt in Europa

Die Hauptquelle für die Importe ist der Studie nach China, wobei Shenzhen als Zentrum gilt. 70 Prozent der Hersteller von Vaping-Geräten haben dort ihren Sitz. Deutschland, die Niederlande und Belgien sind die Drehkreuze für den weiteren Vertrieb in Europa. Konsumentinnen und Konsumenten bestellen aber immer öfter direkt in Asien. „Vape-Produkte gelangen in Standardverpackungen in die EU. Was wie harmlose Sendungen aussieht, summiert sich zu einem Schattenmarkt im Wert von Milliarden. Die Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft sind immens, und die Logistik steht unfreiwillig im Zentrum des Problems“, sagte Rico Back, geschäftsführender Partner der SKR AG. Das Unternehmen, das Beratung zu Logistik anbietet, hat die Studie in Auftrag gegeben.