Meinl-Reisinger will in mächtigstes UN-Gremium

In einer Offenen Debatte im UNO-Sicherheitsrat zum Thema „Advancing Adaptability in UN Peace Operations – Responding to New Realities“ will die Außenministerin zudem die Aufrechterhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung einfordern. „Gerade für Länder von der Größe Österreichs wäre es besonders gefährlich, wenn sich auf internationaler Ebene das Recht des Stärkeren gegenüber der Sicherheit des Rechts durchsetzen würde“, erklärte die Außenministerin im Vorfeld.