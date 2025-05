Immer Ärger mit Pink: 20 Millionen für UN-Kampagne

Deutschland und Österreich im diplomatischen Duell

Aber auch Parteichefin Beate Meinl-Reisinger steht in der Kritik, zu locker mit Steuergeld umzugehen. Rund 20 Millionen Euro will sie in einen Wahlkampf innerhalb der UNO investieren. Ziel ist es: einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zu ergattern.