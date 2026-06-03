Bauer: „Kopftuch ist kein harmloses Stück Stoff!“

„8-Jährige gehören nicht unter Kopftuch“

„Und für mich wiegt der Schutz von Mädchen in diesem konkreten Fall mehr. Das Verbot knüpft an die Religionsmündigkeit mit 14 Jahren an und gilt an öffentlichen wie privaten Schulen. Zudem steht das Verbot nicht alleine, sondern es gibt ein großes Paket an begleitenden Maßnahmen für betroffene Mädchen selbst, genauso wie für Burschen und Eltern“, führt die Integrationsministerin aus. Nicht ohne Nachsatz in Richtung der Islamischen Glaubensgemeinschaft: „Ein 8-jähriges Kind gehört nicht unter ein Kopftuch“.