Testspiel endet mit Schlägerei und Großfahndung

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist am Mittwochabend ein internationales Fußball-Testspiel in der Oststeiermark. Bei Ausschreitungen wurden drei Zuschauer verletzt, sieben mutmaßliche Täter konnten nach einer Fahndung der Polizei wenig später festgenommen werden.
Ein internationales Fußball-Testspiel in Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Mittwochabend eskaliert. Am Rande der Begegnung zwischen den Erstligisten MC d‘Alger aus Algerien und Al Hilal aus Saudi-Arabien kam es auf der Tribüne zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Flucht über Autobahn
Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr, rund eineinhalb Stunden nach Spielbeginn. Dabei wurden zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger, alle aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, unterschiedlich schwer verletzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend mit einem in Frankreich zugelassenen Pkw über die Autobahn.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Ilz-FGP entdeckte das mit sieben Personen besetzte Fahrzeug wenig später auf der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) in Fahrtrichtung Ungarn. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnten alle sieben Insassen festgenommen werden.
Suchtmittel sichergestellt
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um mutmaßliche Anhänger des algerischen Klubs im Alter zwischen 19 und 34 Jahren. Sie befinden sich derzeit in Haft. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Vorfall im Zusammenhang mit dem Zünden pyrotechnischer Gegenstände Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein. Zudem stellten die Beamten bei einem Verdächtigen Suchtmittel sicher. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.
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