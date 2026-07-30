Testspiel endet mit Schlägerei und Großfahndung

Suchtmittel sichergestellt

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um mutmaßliche Anhänger des algerischen Klubs im Alter zwischen 19 und 34 Jahren. Sie befinden sich derzeit in Haft. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Vorfall im Zusammenhang mit dem Zünden pyrotechnischer Gegenstände Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein. Zudem stellten die Beamten bei einem Verdächtigen Suchtmittel sicher. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.