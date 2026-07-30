Hunderte Bewerber auf nur 30 freie Studienplätze

Der Andrang ist gewaltig: Mehrere hundert Bewerber versuchen jedes Jahr einen Studienplatz für Ergotherapie an der Fachhochschule Wiener Neustadt zu ergattern – doch nur 30 schaffen den Sprung. Die Nachfrage steigt weiter. Wer einen der begehrten Plätze haben will, muss ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit Computertest, Eignungsprüfung und persönlichem Gespräch bestehen, heißt es vonseiten der Fachhochschule.