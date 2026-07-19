Die USA und der Iran schwören einander Rache

Das US-Militär hat in der Nacht auf Sonntag zum achten Mal in Folge Ziele im Iran angegriffen. Bei iranischem Beschuss sind wiederum zwei US-Streitkräfte ums Leben gekommen. Nun haben beide Seiten Rache geschworen.
Es war das erste Mal seit den Anfangstagen des Iran-Krieges, den die USA und Israel am 28. Februar gemeinsam begonnen hatten, dass das US-Militär wieder Tote durch iranischen Beschuss meldete. Die beiden Soldaten kamen am Freitag in Jordanien ums Leben. Dort hätten sich die Streitkräfte gemeinsam mit Verbündeten gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigt, hieß es. Ein weiterer Soldat werde noch vermisst. Damit sind seit Kriegsbeginn mindestens 16 US-Streitkräfte im Iran-Krieg getötet worden.
Der Iran habe sich auf die US-Abwehrsysteme eingestellt und feuere Raketen ab, die mit extrem hoher Geschwindigkeit fliegen und während ihres Sturzflugs manövrieren könnten, zitierte das „Wall Street Journal“ US-Beamte. Befürchtet wird, dass Teheran bei der Zielerfassung Unterstützung aus China oder Russland erhält. „Wir sehen das ungern. Das ist eine sehr traurige Sache“, sagte US-Präsident Donald Trump zu den getöteten Soldaten. Der Krieg wird in den Vereinigten Staaten immer unpopulärer.
50 Tote im Iran seit der neuen Angriffe
Im Iran starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium seit den jüngsten US-Angriffen mindestens 50 Menschen. Mehr als 500 weitere wurden verletzt. Die Regierung in Teheran berichtet im Regelfall nur über zivile Opfer. Das US-Militärkommando CENTCOM teilte mit, militärische Küstenüberwachungs- und Flugabwehranlagen, Raketen- und Drohnenlagerstätten angegriffen zu haben.
Wie berichtet, sagte Irans Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi, dass das Mitte Juni vereinbarte Abkommen mit den USA ausgesetzt worden sei. Das sei ihm „völlig egal“, kommentierte Trump. In dem Abkommen war vereinbart, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal zum Kriegsende auszuhandeln. Seit April galt zudem eine Waffenruhe, die Trump auch selbst kürzlich für beendet erklärte. Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei, der sich noch nie öffentlich gezeigt hat, drohte mit Racheakten. „Da der amerikanische Feind nun auf Kriegstreiberei, die Übernahme noch schwererer Kosten und eine noch größere Schande aus ist, soll er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront unvergessliche Lektionen für ihn bereithalten“, teilte er in einer Erklärung mit.
„Kein Vertrauen, Vermittler erschöpft“
Das US-Militär sagte wiederum, die iranischen Revolutionsgarden, die die Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, „schnell zu bestrafen“. Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schrieb auf der Plattform X, es werde immer deutlicher, „dass die Ereignisse allmählich außer Kontrolle geraten“. Angesichts des praktisch nicht vorhandenen Vertrauens zwischen Washington und Teheran, der zunehmend erschöpften Vermittler und eines Dialogs, der vor allem über Militärschläge geführt werde, „ist das Risiko einer weiteren Eskalation mittlerweile größer als die Aussichten auf eine Deeskalation“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.