Die USA und der Iran schwören einander Rache

Wie berichtet, sagte Irans Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi, dass das Mitte Juni vereinbarte Abkommen mit den USA ausgesetzt worden sei. Das sei ihm „völlig egal“, kommentierte Trump. In dem Abkommen war vereinbart, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal zum Kriegsende auszuhandeln. Seit April galt zudem eine Waffenruhe, die Trump auch selbst kürzlich für beendet erklärte. Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei, der sich noch nie öffentlich gezeigt hat, drohte mit Racheakten. „Da der amerikanische Feind nun auf Kriegstreiberei, die Übernahme noch schwererer Kosten und eine noch größere Schande aus ist, soll er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront unvergessliche Lektionen für ihn bereithalten“, teilte er in einer Erklärung mit.