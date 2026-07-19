US-Autobauer Tesla steigert Gewinn in Deutschland

Weitere Märkte sollen erschlossen werden. „Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert die Gesellschaft eine deutlich steigende Produktionsmenge im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es im Geschäftsbericht für 2025. Der US-Elektrobauer kündigte in diesem Jahr das Ziel an, seine Produktion in Grünheide auf bis zu 7500 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren und die Batteriezellfertigung auszubauen. Insgesamt sollen 3500 neue Arbeitsplätze entstehen. Tesla will überhaupt die gesamte Wertschöpfungskette bis zum fertigen Fahrzeug bündeln.