Verstappen: „Sonst knallt mich noch jemand ab“

„Bringt mich auch nicht weiter“

„Ich stelle mich mental darauf ein und versuche, das Beste daraus zu machen – auch wenn es natürlich nicht das ist, was ich an der Formel 1 eigentlich liebe“, sagte Verstappen nach der Qualifikation fast schon versöhnlich: „Ich könnte auch einfach zu Hause sitzen und gar nicht fahren; das bringt mich ja auch nicht weiter. Also gebe ich einfach mein Bestes.“