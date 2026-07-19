Wespe hinter Helmvisier: Mopedlenkerin gestürzt!

Fataler Unfall am späten Samstagnachmittag in Telfs im Tiroler Oberland: Wegen einer Wespe hinter dem Helmvisier verlor eine 17-jährige Mopedlenkerin die Kontrolle und kam schwer zu Sturz. Die Jugendliche musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr. Die 17-jährige Einheimische war mit ihrem Moped auf der B189 in Richtung Mieming unterwegs, als sie plötzlich ein Insekt – vermutlich eine Wespe – hinter dem Visier ihres Helms bemerkte.
Kontrolle über Moped verloren
Die Jugendliche erschrak dadurch derart fest, dass sie die Kontrolle über das Moped verlor, gegen die angrenzende Böschung krachte und zu Sturz kam.
Die 17-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
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