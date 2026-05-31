Pop-Duo Pizzera & Jaus: eine Hymne an den Sommer

Sie sind unglaublich erfolgreich. Da gibt es sicher auch viel Erwartungsdruck. Wie bleiben Sie ehrlich?

Erfolg ist immer eine Mischung aus Leistung und Zufall. Das eine kann ich beeinflussen, für das andere bin ich sehr dankbar. Und die Fleißigen haben immer mehr Glück, finde ich. Darum machen wir jeden Auftritt auch mit einer klaren Birne, jede Show wird ganz fit abgeliefert – weil jede und jeder beim Konzert die beste Version von uns verdient hat. Wir arbeiten sehr diszipliniert. Wenn die Leute das spüren, überträgt sich etwas – es ist ein wunderschönes gemeinschaftliches Arbeiten von allen.