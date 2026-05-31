Motorradlenker (28) auf Gegenfahrbahn geschleudert

Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hermagor war auf der Gailtalstraße zwischen Waidegg und Tressdorf in der Gemeinde Kirchbach unterwegs. Als er nach links in einen Schotterweg einbiegen wollte, musste er aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Das übersah ein 28-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Auto unterwegs war. Er prallte gegen das Heck und wurde von seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn geschleudert.