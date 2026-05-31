Motorradlenker (28) auf Gegenfahrbahn geschleudert

Zu einem Unfall im Bezirk Hermagor auf der Gailtalstraße mit einem Motorradfahrer (28) ist es am Sonntag um 11.20 Uhr gekommen. Der 28-Jährige prallte dabei in ein stehendes Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hermagor war auf der Gailtalstraße zwischen Waidegg und Tressdorf in der Gemeinde Kirchbach unterwegs. Als er nach links in einen Schotterweg einbiegen wollte, musste er aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Das übersah ein 28-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Auto unterwegs war. Er prallte gegen das Heck und wurde von seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn geschleudert.
Pkw-Lenker konnte nicht mehr bremsen
Im selben Moment kam ein 24-Jähriger auf der Gegenfahrbahn in Richtung des Unfalles und konnte nicht mehr ausweichen. Er überrollte das Motorrad und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der 28-jährige Motorradlenker konnte am Boden zum Glück noch ausweichen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert.
Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen.
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