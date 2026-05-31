Polizistin rettete Katze mit Drehleiter aus Baum

Am späten Samstagabend hatten Feuerwehr und Polizei in Wels einen tierischen Einsatz. In der Römerstraße saß eine Katze in luftiger Höhe in einem Baum fest und konnte weder vor noch zurück. Die Feuerwehr brachte ein Drehleiterfahrzeug in Position, mit dem eine Polizistin zu der verirrten Mieze hinauf gehoben wurde.