Polizistin rettete Katze mit Drehleiter aus Baum

Zu einer „Rettung Kleintier“ wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Samstag in Wels alarmiert. Eine Polizistin wurde im Drehleiterkorb zu dem Tierchen gehoben, das in luftiger Höhe weder vor- noch zurückkonnte. Die Katze verhielt sich sehr „kooperativ“, wurde schnell gerettet und ihren Besitzern zurückgegeben.
Am späten Samstagabend hatten Feuerwehr und Polizei in Wels einen tierischen Einsatz. In der Römerstraße saß eine Katze in luftiger Höhe in einem Baum fest und konnte weder vor noch zurück. Die Feuerwehr brachte ein Drehleiterfahrzeug in Position, mit dem eine Polizistin zu der verirrten Mieze hinauf gehoben wurde.
Samtpfote „kooperativ“
Die ließ sich nicht lange bitten und zeigte sich sehr „kooperativ“, wie die Einsatzkräfte betonten. So wurde die Katze schnell in Sicherheit gebracht und ihren Eigentümern übergeben. Die Römerstraße war während des Einsatzes für rund 20 Minuten gesperrt.
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