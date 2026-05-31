Neue Wohneinheiten und Praxen für Gailtal-Gemeinde

„Das Grundstück gehört ja dem Sozialhilfeverband Hermagor. Der hat nun auch angrenzende Grundstücke übernommen“, erklärt Ronny Rull, Bürgermeister der Gemeinde. Die Landeswohnbau Kärnten Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH will dann mehrere betreute Wohneinheiten errichten. Außerdem sollen zwei Praxen entstehen – einerseits für die beiden niedergelassenen Ärztinnen der Gemeinde, andererseits für eine Physiotherapeutische Praxis.