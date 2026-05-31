Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spatenstich im Herbst

Neue Wohneinheiten und Praxen für Gailtal-Gemeinde

Kärnten
31.05.2026 14:00
Das Plegeheim St. Stefan soll erweitert werden.
Das Plegeheim St. Stefan soll erweitert werden.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Was lange wärt, wird endlich gut: Bereits seit Jahren wird in St. Stefan im Gailtal über einen Zubau zum Pflegeheim diskutiert. Nun soll es endlich so weit sein. Geplant sind Praxisräume sowie betreute Wohneinheiten.

0 Kommentare

Das Pflegeheim in St. Stefan im Gailtal platzt aus allen Nähten. Gleichzeitig ist das Gebäude mitten im Ort praktisch gelegen. Deswegen wird bereits seit Jahren eine Erweiterung diskutiert – wir haben berichtet. Nun scheint es endlich konkrete Pläne zu geben.

„Das Grundstück gehört ja dem Sozialhilfeverband Hermagor. Der hat nun auch angrenzende Grundstücke übernommen“, erklärt Ronny Rull, Bürgermeister der Gemeinde. Die Landeswohnbau Kärnten Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH will dann mehrere betreute Wohneinheiten errichten. Außerdem sollen zwei Praxen entstehen – einerseits für die beiden niedergelassenen Ärztinnen der Gemeinde, andererseits für eine Physiotherapeutische Praxis.

Der Spatenstich ist für den Herbst geplant. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
31.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
117.547 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
111.415 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
101.017 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1355 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1191 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1006 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Kärnten
Florianis im Einsatz
Brand im Wald: Blitz trifft bei Gewitter Baum
Spatenstich im Herbst
Neue Wohneinheiten und Praxen für Gailtal-Gemeinde
Sport Tv Logo
Jetzt wartet Europa
ÖFB-Legionär: „Sie fragten, ob ich ganz dicht bin“
Krone Plus Logo
Fisch und Kulinarik
Sein Haubenmenü beginnt dort, wo es herkommt
Krone Plus Logo
Begutachtung bis 3.6.
Kinderschutz erstmals im Gesetz festgeschrieben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf