Neue Wohneinheiten und Praxen für Gailtal-Gemeinde

Was lange wärt, wird endlich gut: Bereits seit Jahren wird in St. Stefan im Gailtal über einen Zubau zum Pflegeheim diskutiert. Nun soll es endlich so weit sein. Geplant sind Praxisräume sowie betreute Wohneinheiten.
Das Pflegeheim in St. Stefan im Gailtal platzt aus allen Nähten. Gleichzeitig ist das Gebäude mitten im Ort praktisch gelegen. Deswegen wird bereits seit Jahren eine Erweiterung diskutiert – wir haben berichtet. Nun scheint es endlich konkrete Pläne zu geben.
„Das Grundstück gehört ja dem Sozialhilfeverband Hermagor. Der hat nun auch angrenzende Grundstücke übernommen“, erklärt Ronny Rull, Bürgermeister der Gemeinde. Die Landeswohnbau Kärnten Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH will dann mehrere betreute Wohneinheiten errichten. Außerdem sollen zwei Praxen entstehen – einerseits für die beiden niedergelassenen Ärztinnen der Gemeinde, andererseits für eine Physiotherapeutische Praxis.
Der Spatenstich ist für den Herbst geplant.
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