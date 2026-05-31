Feuerwehr meisterte Brandeinsatz am Berggipfel

Schlauchleitung von Bergstation zum Gipfel

Diese konnte den Brand schließlich im Alleingang unter Kontrolle bringen und löschen. „Die Mannschaft bewies dabei ihre hohe Schlagkraft. Eine besondere logistische Meisterleistung war die Verlegung einer Schlauchleitung von der Bergstation der Spieljochbahn bis zum Gipfelkreuz, um die notwendige Wasserversorgung in der schwierigen Höhenlage sicherzustellen“, ist man bei der FF Fügen stolz.