Feuerwehr meisterte Brandeinsatz am Berggipfel

Zu einem echten Höhenflug setzte am Samstagabend die Feuerwehr Fügen im Tiroler Zillertal an! Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand am Spieljoch (ca. 1900 Meter) alarmiert. Die Situation konnte durch das professionelle Einschreiten rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert. Aus noch unbekannter Ursache war an der Ostflanke unterhalb des Gipfelkreuzes am Spieljoch auf einer Seehöhe von circa 1900 Metern im dortigen Latschenwald ein Feuer ausgebrochen.
Entwarnung für Unterstützungskräfte
Betroffen war eine Fläche von rund 75 bis 100 Quadratmetern. „Obwohl die Feuerwehren Hart, Uderns und Schlitters sowie ein Polizeihubschrauber vorsorglich auch alarmiert wurden, konnte nach der ersten Lagebeurteilung durch die Einsatzleitung Entwarnung für diese Kräfte gegeben werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Fügen.
Schlauchleitung von Bergstation zum Gipfel
Diese konnte den Brand schließlich im Alleingang unter Kontrolle bringen und löschen. „Die Mannschaft bewies dabei ihre hohe Schlagkraft. Eine besondere logistische Meisterleistung war die Verlegung einer Schlauchleitung von der Bergstation der Spieljochbahn bis zum Gipfelkreuz, um die notwendige Wasserversorgung in der schwierigen Höhenlage sicherzustellen“, ist man bei der FF Fügen stolz.
Der Einsatz konnte schlussendlich gegen 20 Uhr erfolgreich beendet werden.
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