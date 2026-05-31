Wählerwille: Blindflug beim Wirt muss aufhören!

Das ist kein Nischenthema, keine Einzelinteressen – das ist ein breiter Wählerwille, der quer durch das Land geht. Besonders brisant: Dieses Anliegen vereint alle politischen Lager. Egal, ob FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS oder Grüne – die Zustimmung ist überall massiv, bei den Grünen sogar satte 97 Prozent. Selten erlebt die Politik ein Thema, bei dem sich vom Stammtisch bis zur Großstadt, vom Wirtshaus bis zum Bio-Laden fast alle einig sind.

Die Botschaft ist klar: Wer im Supermarkt Transparenz hat, will auch im Gasthaus keine „Blackbox“ mehr bestellen.