Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher hat geheiratet!

Ex-Frau gratuliert: „Wahre Liebe findet ihren Weg“

Auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) meldete sich vor der Hochzeit in der „Bild“ zu Wort und gratulierte ihrem früheren Ehemann. Dabei sagte sie: „Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit.“ Cora war mit Ralf von 2001 bis 2015 verheiratet. Aus ihrer Ehe ging Sohn David Schumacher hervor, der heute selbst als Rennfahrer aktiv ist.