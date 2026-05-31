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Sause an Côte d’Azur

Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher hat geheiratet!

Formel 1
31.05.2026 16:00
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne(Bild: Sky/Tresor TV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Großer Moment an der Côte d’Azur: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben sich in Saint-Tropez im Rathaus das Jawort gegeben! Danach feierte das Paar in dem bekannten französischen Badeort auf einem privaten Anwesen. Rund 110 Gäste waren geladen. Laut Sky zählte Ralfs Sohn David Schumacher dazu, der als Trauzeuge gemeinsam mit seiner Frau angereist war.

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Auch Carmen und Robert Geiss, bekannt durch die Reality-Show „Die Geissens“, gehörten zur Hochzeitsgesellschaft. Sky war bei den Festlichkeiten dabei und begleitete die Hochzeit filmisch in der vierteiligen Doku-Serie „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“. Die Hochzeitsfolge ist am 6. Juni zu sehen, die Serie läuft seit dem 21. Mai bei Sky und WOW jeweils donnerstags.

Nach der Zeremonie im Rathaus ging es für die Gesellschaft in den Strandclub „La Bouillabaisse“ zum Dinner bei Sonnenuntergang. Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgte Live-Musik, ein besonderes Highlight war ein großes Feuerwerk kurz nach Mitternacht.

Szene aus der vierteiligen Doku-Serie „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ von Sky
Szene aus der vierteiligen Doku-Serie „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ von Sky(Bild: Sky)

Ex-Frau gratuliert: „Wahre Liebe findet ihren Weg“
Auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) meldete sich vor der Hochzeit in der „Bild“ zu Wort und gratulierte ihrem früheren Ehemann. Dabei sagte sie: „Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit.“ Cora war mit Ralf von 2001 bis 2015 verheiratet. Aus ihrer Ehe ging Sohn David Schumacher hervor, der heute selbst als Rennfahrer aktiv ist.

Bräutigam Étienne Bousquet-Cassagne ist beruflich im Umfeld der Weinmarke „Schumacher Wines“ tätig. Der 36-Jährige engagierte sich zuvor in Frankreich politisch und kandidierte im Département Lot-et-Garonne für die damalige „Front National“, die heutige „Rassemblement National“. Zudem war er zeitweise in der Kommunalpolitik aktiv, bevor er sich 2020 aus dem politischen Leben zurückzog.

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