Feuerwehr-Einsatz nach Absturz von Auto in Abtenau

Es war kurz vor Mitternacht, als der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Abtenau einging: 41 Einsatzkräfte eilten zum Unfallort beim Steinsteg in Abtenau-Voglau. Beim Eintreffen waren beide Autoinsassen im Fahrzeug eingeklemmt und konnten es aufgrund des dichten Gestrüpps nicht verlassen. Die Floriani-Jünger sicherten den Pkw mit einer Seilwinde und entfernten Äste und Sträucher. Daraufhin konnten beide Personen das Unfallauto selbstständig und unverletzt verlassen.