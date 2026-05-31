Feuerwehr-Einsatz nach Absturz von Auto in Abtenau

Schrecksekunde für einen Autofahrer und einen Beifahrer in der Nacht auf Sonntag: Im Abtenauer Ortsteil Voglau in Salzburg kam das Auto mit den beiden Insassen von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinab. Die Feuerwehr konnte die beiden befreien und das Fahrzeug bergen.
Es war kurz vor Mitternacht, als der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Abtenau einging: 41 Einsatzkräfte eilten zum Unfallort beim Steinsteg in Abtenau-Voglau. Beim Eintreffen waren beide Autoinsassen im Fahrzeug eingeklemmt und konnten es aufgrund des dichten Gestrüpps nicht verlassen. Die Floriani-Jünger sicherten den Pkw mit einer Seilwinde und entfernten Äste und Sträucher. Daraufhin konnten beide Personen das Unfallauto selbstständig und unverletzt verlassen.
In weiterer Folge wurde das Auto geborgen. Über die Gründe des Pkw-Absturzes gibt es keine genauen Informationen – entsprechende Ermittlungen der Polizei laufen.
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