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An infectious disease specialist responds

Is Ebola the new coronavirus now, Professor?

Nachrichten
28.05.2026 16:33
(Bild: SEPA Media)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Ebola alert in Austria, and if the suspicion is confirmed, he will be the patient’s attending physician in the 4th Medical Department of the Favoriten Clinic in Vienna: Professor and infectious disease specialist Dr. Christoph Wenisch. A conversation about pandemics, bleeding through the skin, and viruses that are even worse.

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“Krone”: Professor Wenisch, you will be the attending physician for the patient who arrives at your ward with suspected Ebola. What will happen to the woman?
Christoph Wenisch: More than 14 years ago, we moved into a new building that houses a special intensive care isolation ward built specifically to treat patients with infections caused by highly pathogenic pathogens. The ward has three specially sealed rooms; they maintain negative pressure so that air is drawn in, preventing anything from escaping. The patient is taken there, and the staff wears protective suits. First, we have to determine whether the suspicion is confirmed or if there is an alternative diagnosis. That possibility hasn’t been ruled out yet. And we are well-trained.

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