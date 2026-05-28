Is Ebola the new coronavirus now, Professor?

“Krone”: Professor Wenisch, you will be the attending physician for the patient who arrives at your ward with suspected Ebola. What will happen to the woman?

Christoph Wenisch: More than 14 years ago, we moved into a new building that houses a special intensive care isolation ward built specifically to treat patients with infections caused by highly pathogenic pathogens. The ward has three specially sealed rooms; they maintain negative pressure so that air is drawn in, preventing anything from escaping. The patient is taken there, and the staff wears protective suits. First, we have to determine whether the suspicion is confirmed or if there is an alternative diagnosis. That possibility hasn’t been ruled out yet. And we are well-trained.