Kim Kardashian zieht Topmodel Amelia Gray aus

Heiße Kurven, sexy Kampagne

Und jetzt hat die 24-Jährige den nächsten Mega-Deal an Land gezogen – und der hat es in sich! Denn für Kim Kardashians Marke Skims zeigt sich die Promi-Tochter in T-Shirt-BHs und Stringtangas und beweist, dass bequeme Unterwäsche verdammt sexy sein kann.