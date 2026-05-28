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Heiße Skims-Kampagne

Kim Kardashian zieht Topmodel Amelia Gray aus

Star-Style
28.05.2026 17:00
Amelia Gray heizt Kim Kardashians Fans in der neuen Skims-Kampagne ein.
Amelia Gray heizt Kim Kardashians Fans in der neuen Skims-Kampagne ein.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/kimkardashian, twitter.com/skims)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hui, bei diesen Bildern kommen die Fans von Kim Kardashians Wäschemarke Skims wohl gerade so richtig ins Schwitzen. Die 45-Jährige zog nämlich niemand Geringeren als Amelia Gray vor der Kamera aus. Und was bei dieser Zusammenarbeit herauskam, ist unfassbar heiß!

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Amelia Gray Hamlin, die Tochter der Schauspieler Lisa Rinna und Harry Hamlin, erobert die Modewelt gerade im Sturm. So ist sie nicht nur am Red Carpet gern gesehener Gast, sondern lief zuletzt auch für Gucci und Co. über den Catwalk. 

Heiße Kurven, sexy Kampagne
Und jetzt hat die 24-Jährige den nächsten Mega-Deal an Land gezogen – und der hat es in sich! Denn für Kim Kardashians Marke Skims zeigt sich die Promi-Tochter in T-Shirt-BHs und Stringtangas und beweist, dass bequeme Unterwäsche verdammt sexy sein kann.

Sehen Sie hier Bilder aus der aktuellen Skims-Kampagne mit Amelia Gray:

In gleich mehreren Farben gibt es den „Ultimate T-Shirt Bra“, den die 24-Jährige auf den Fotos und im Kampagnenvideo zeigt.

„Wow, wow, wow“
Aber nicht nur der BH für jeden Tag sorgt bei den Fans für Begeisterung, sondern vor allem auch die Mega-Kurven von Amelia Gray, die einst mit Kourtney Kardashians Ex Scott Disick liiert war.

Schauen Sie sich hier das hotte Kampagnenvideo mit dem Topmodel an:

Und so sammelten unter den Social-Media-Postings schnell zahlreiche Kommentare. „Wow, wow, wow“, drückte ein Fan seine Begeisterung über die aufreizende Kampagne aus. „Sie ist einfach atemberaubend“, fand ein anderer, während noch einer schwärmte: „Wunderschön und sexy! Einfach unglaublich perfekt!“

Trennung von Disick nach einem Jahr Liebe
Kim Kardashians Schwester Kourtney war von 2007 bis 2015 mit Scott Disick liiert und hat mit ihm drei gemeinsame Kinder. Nach dem Liebes-Aus war Disick unter anderem mit Lionel Richies Tochter Sophia Richie liiert.

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Die Liebe zwischen dem Reality-Star und Amelia Gray Hamlin hielt fast ein Jahr, bevor sie 2021 zerbrach. Kourtney Kardashian ist mittlerweile mit Blink-182-Rocker Travis Barker glücklich verheiratet. Amelia Gray datet derzeit Guess-Erbe Nicolai Marciano.

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