Kim Kardashian zieht Topmodel Amelia Gray aus

Hui, bei diesen Bildern kommen die Fans von Kim Kardashians Wäschemarke Skims wohl gerade so richtig ins Schwitzen. Die 45-Jährige zog nämlich niemand Geringeren als Amelia Gray vor der Kamera aus. Und was bei dieser Zusammenarbeit herauskam, ist unfassbar heiß!
Amelia Gray Hamlin, die Tochter der Schauspieler Lisa Rinna und Harry Hamlin, erobert die Modewelt gerade im Sturm. So ist sie nicht nur am Red Carpet gern gesehener Gast, sondern lief zuletzt auch für Gucci und Co. über den Catwalk.
Heiße Kurven, sexy Kampagne
Und jetzt hat die 24-Jährige den nächsten Mega-Deal an Land gezogen – und der hat es in sich! Denn für Kim Kardashians Marke Skims zeigt sich die Promi-Tochter in T-Shirt-BHs und Stringtangas und beweist, dass bequeme Unterwäsche verdammt sexy sein kann.
Sehen Sie hier Bilder aus der aktuellen Skims-Kampagne mit Amelia Gray:
In gleich mehreren Farben gibt es den „Ultimate T-Shirt Bra“, den die 24-Jährige auf den Fotos und im Kampagnenvideo zeigt.
„Wow, wow, wow“
Aber nicht nur der BH für jeden Tag sorgt bei den Fans für Begeisterung, sondern vor allem auch die Mega-Kurven von Amelia Gray, die einst mit Kourtney Kardashians Ex Scott Disick liiert war.
Schauen Sie sich hier das hotte Kampagnenvideo mit dem Topmodel an:
Und so sammelten unter den Social-Media-Postings schnell zahlreiche Kommentare. „Wow, wow, wow“, drückte ein Fan seine Begeisterung über die aufreizende Kampagne aus. „Sie ist einfach atemberaubend“, fand ein anderer, während noch einer schwärmte: „Wunderschön und sexy! Einfach unglaublich perfekt!“
Trennung von Disick nach einem Jahr Liebe
Kim Kardashians Schwester Kourtney war von 2007 bis 2015 mit Scott Disick liiert und hat mit ihm drei gemeinsame Kinder. Nach dem Liebes-Aus war Disick unter anderem mit Lionel Richies Tochter Sophia Richie liiert.
Die Liebe zwischen dem Reality-Star und Amelia Gray Hamlin hielt fast ein Jahr, bevor sie 2021 zerbrach. Kourtney Kardashian ist mittlerweile mit Blink-182-Rocker Travis Barker glücklich verheiratet. Amelia Gray datet derzeit Guess-Erbe Nicolai Marciano.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.