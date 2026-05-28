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Nach Herzflimmern

Aufatmen! Königin Sonja (88) aus Spital entlassen

Royals
28.05.2026 16:33
Königin Sonja von Norwegen wurde wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt.
Königin Sonja von Norwegen wurde wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt.(Bild: APA/AFP/NTB/Lise Åserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Herzproblemen ist die norwegische Königin Sonja (88) aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Sie ist auf dem Weg nach Hause“, sagte ihr Mann, König Harald V. (89), am Rande eines Termins in Westnorwegen am Donnerstag. Die Königin war am Mittwoch wegen Vorhofflimmerns und Herzinsuffizienz zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus gekommen.

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Eine geplante Reise in mehrere westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann hatte die Königin absagen müssen. „Sie ist traurig, dass sie nicht dabei sein kann“, sagte der Monarch. Aber er hatte auch eine gute Nachricht im Gepäck: „So wie ich es verstanden habe, geht es ihr schon viel besser.“

Herzschrittmacher eingesetzt
Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert.

Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König ...
Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König Harald winken vom Balkon des Königspalasts.(Bild: AFP/TERJE PEDERSEN)

Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit
Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals zudem um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet. Über seine Schwiegertochter Mette-Marit sagte König Harald, diese sei „ernsthaft krank“. „Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte er vor Journalisten und fügte hinzu, dies sei „sehr traurig“. Kronprinz Haakon hatte am Dienstag gesagt, Mette-Marits Zustand habe sich „in jüngster Zeit deutlich verschlechtert“. Er mache sich „Sorgen um ihre Gesundheit“

Mette-Marit hat Königin Sonja in der Klinik besucht.
Mette-Marit hat Königin Sonja in der Klinik besucht.(Bild: APA-Images / NTB / Thomas Fure)

Mette-Marit hatte 2018 bekanntgegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot. Kürzlich hatte sich die 52-Jährige erstmals öffentlich mit einem Sauerstoffgerät gezeigt. Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse.

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Sauerstoffgerät hilft ein wenig
„Sie nutzt täglich Sauerstoff, und das hilft ein wenig, aber es ist offensichtlich keine ganz zufriedenstellende Lösung“, sagte der 52-jährige Kronprinz.

Hinter Mette-Marit, die Haakon 2001 geheiratet hatte, liegen schwierige Monate. Ihr Sohn Marius Borg Hoiby, der aus einer früheren Beziehung stammt, musste sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Das Urteil gegen ihn wird für Mitte Juni erwartet. Die Kronprinzessin steht zudem wegen ihrer jahrelangen Freundschaft mit dem inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck.

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