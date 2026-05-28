Aufatmen! Königin Sonja (88) aus Spital entlassen

Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit

Große Sorgen machen sich die norwegischen Royals zudem um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet. Über seine Schwiegertochter Mette-Marit sagte König Harald, diese sei „ernsthaft krank“. „Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte er vor Journalisten und fügte hinzu, dies sei „sehr traurig“. Kronprinz Haakon hatte am Dienstag gesagt, Mette-Marits Zustand habe sich „in jüngster Zeit deutlich verschlechtert“. Er mache sich „Sorgen um ihre Gesundheit“