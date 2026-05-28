Tiwag schüttet ans Land 150 Millionen Euro aus

Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner zeigte sich am Donnerstag mit dem Geschäftsjahr 2025 zufrieden, obwohl sich die Energiewirtschaft in einer volatilen Lage befindet. „Die vergangenen Jahre und besonders die letzten Monate haben gezeigt, wie verletzlich Energiesysteme sein können“, so Kraxner. Ziel müsse es daher sein, Tirol unabhängiger zu machen.