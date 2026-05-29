Fahne mit Hakenkreuz neben Bundesstraße aufgehängt

Die Aktion des bei der Polizei bekannten, im Ort selbst aber eher unauffälligen Mannes war nicht zu übersehen: Das Haus des Verdächtigen liegt direkt neben der stark befahrenen Salzkammergut-Bundesstraße (B145) am Beginn des Pötschenpasses – dort, wo die Straße von Oberösterreich in die Steiermark führt.