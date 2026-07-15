100 Millionen Euro schwerer Auftrag im Bahnsektor

Kontron – Technologiekonzern aus Linz – hat einen bestehenden Rahmenvertrag mit einem europäischen Bahnbetreiber um 100 Millionen Euro verlängert.
Der oberösterreichische Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag im Wert von 100 Millionen Euro von einem europäischen Bahnbetreiber bekommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron Transportation habe einen bestehenden Rahmenvertrag mit dem Kunden verlängert und übernehme Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040. Wer der Kunde ist, wurde nicht näher genannt.
Auftrag auch von französischer Bahn
Der in Linz ansässige Technologiekonzern Kontron erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis nach Steuern von 141,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt knapp 6700 Mitarbeiter.
Bereits im Vorjahr zogen die Linzer einen großen Auftrag aus dem Bahnsektor an Land: Für die französische Bahn SNCF entwickelt man um einen dreistelligen Millionenbetrag ein mobiles Kommunikationssystem für die Bahn.
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