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Für Linzer Kontron

100 Millionen Euro schwerer Auftrag im Bahnsektor

Oberösterreich
15.07.2026 10:30
Der Technologiekonzern Kontron ist auch im Bahnsektor tätig.
Der Technologiekonzern Kontron ist auch im Bahnsektor tätig.(Bild: hanseat - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Kontron – Technologiekonzern aus Linz – hat einen bestehenden Rahmenvertrag mit einem europäischen Bahnbetreiber um 100 Millionen Euro verlängert.

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Der oberösterreichische Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag im Wert von 100 Millionen Euro von einem europäischen Bahnbetreiber bekommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kontron Transportation habe einen bestehenden Rahmenvertrag mit dem Kunden verlängert und übernehme Wartungs- und Security-Leistungen bis Ende 2035 mit der Option der Verlängerung bis 2040. Wer der Kunde ist, wurde nicht näher genannt.

Auftrag auch von französischer Bahn
Der in Linz ansässige Technologiekonzern Kontron erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis nach Steuern von 141,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt knapp 6700 Mitarbeiter.

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