Vermisster 14-Jähriger in Vorarlberg aufgetaucht

Ein 14-jähriger Bursch aus Naarn (OÖ) war am Samstag von seinem Vater als vermisst gemeldet worden, nachdem er kurz zuvor sang- und klanglos und ohne persönliche Gegenstände wie sein Telefon die Wohnadresse verlassen hatte. Am späten Montagabend gab es schließlich Entwarnung: Der Bub wurde in Vorarlberg gefunden.
„Die Fahndung nach dem 14-Jährigen kann widerrufen werden. Er konnte am 14. Juli 2026 gegen 22:15 Uhr wohlauf aufgegriffen werden“, teilte die Polizei Oberösterreich am Mittwoch in einer Presseaussendung mit. Für die Ermittler ein Erfolg, für den Vater, der seinen Sohn am Samstag gegen 20.25 Uhr vermisst gemeldet hatte, wohl eine gewaltige Erleichterung.
Handy daheim gelassen
Der 14-Jährige aus Naarn hatte nämlich gegen 18 Uhr seine Wohnadresse verlassen, ohne sich zu verabschieden oder sein Handy bzw. persönliche Gegenstände mitzunehmen. Eine Intensivfahndung im Nahbereich war negativ verlaufen.
Freudenbotschaft aus dem Ländle
Die Freudenbotschaft kam schließlich am späten Dienstagabend: Der Bub war gegen 22.15 Uhr wohlbehalten aufgefunden worden. Allerdings nicht etwa in Oberösterreich, sondern in Vorarlberg. Wie er genau dort hingekommen war und wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hatte, ist noch unklar.
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