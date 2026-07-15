Vermisster 14-Jähriger in Vorarlberg aufgetaucht

Freudenbotschaft aus dem Ländle

Die Freudenbotschaft kam schließlich am späten Dienstagabend: Der Bub war gegen 22.15 Uhr wohlbehalten aufgefunden worden. Allerdings nicht etwa in Oberösterreich, sondern in Vorarlberg. Wie er genau dort hingekommen war und wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hatte, ist noch unklar.