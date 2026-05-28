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Vorsicht im Urlaub!

Video zeigt Gift-Qualle an kroatischer Küste

Ausland
28.05.2026 16:21
Porträt von krone.at
Von krone.at

Damit hatte eine „Krone“-Lesereporterin am Weg ins Meer wohl nicht gerechnet: Statt nur einer Abkühlung entdeckte sie beim Schwimmen in Kroatien plötzlich eine giftige Kompassqualle und zückte sofort die Kamera. Experten warnen bereits seit Längerem vor der giftigen Quallenart, die mittlerweile immer häufiger in der nördlichen Adria auftaucht.

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Gefilmt und fotografiert wurde die Qualle am Donnerstag in Vrsar nahe Poreč in Istrien. Auf den Aufnahmen ist das Tier deutlich zu erkennen.

Die Qualle ist laut Experten an ihrem dunklen, v-förmigen Streifen auf dem gelblich-braunen Schirm zu erkennen. Besonders gefährlich sind ihre Tentakel.

Die Qualle wurde von einer „Krone“-Lesereporterin an einer Küste in Kroatien gesichtet.
Die Qualle wurde von einer „Krone“-Lesereporterin an einer Küste in Kroatien gesichtet.(Bild: „Krone“-Lesereporter)

Auch tote Quallen können giftig sein
Die Nesselzellen können bei Hautkontakt starke Schmerzen, Brennen, Rötungen und Schwellungen auslösen. Es wird außerdem davor gewarnt, die Tiere auch am Strand zu berühren. Selbst tote Quallen können noch Nesseln verursachen.

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Kommt es zu einer Berührung, sollte die Haut mit Meerwasser abgespült und keinesfalls gerieben werden. Bei stärkeren Beschwerden wird geraten, medizinische Hilfe aufzusuchen.

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