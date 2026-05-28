Video zeigt Gift-Qualle an kroatischer Küste

Damit hatte eine „Krone“-Lesereporterin am Weg ins Meer wohl nicht gerechnet: Statt nur einer Abkühlung entdeckte sie beim Schwimmen in Kroatien plötzlich eine giftige Kompassqualle und zückte sofort die Kamera. Experten warnen bereits seit Längerem vor der giftigen Quallenart, die mittlerweile immer häufiger in der nördlichen Adria auftaucht.