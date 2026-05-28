Auch Elfjähriger untermauert die Rieder Dominanz

Was für ein starkes PS-Quartett. Sie sind elf, 15, 17 und 27 Jahre alt, allesamt Fahrer des Heeressportvereins Ried im Innkreis und am besten Weg, weitere Titel ins Innviertel, wo am 14. Juni das nächste Motocross-Spektakel steigt, zu holen.
Die Vorbereitungen auf das nächste Motocross-Highlight in Oberösterreich laufen bereits auf Hochtouren – am 14. Juni kommt die heimische Elite auch nach Mehrnbach. Und schon jetzt ist klar: den Ton werden dort definitiv die Lokalmatadoren des HSV Ried angeben.
Am Weg zum EM-Titel
Nur in der MX2-Klasse lässt der HSV aktuell aus. Dafür zeigt mit Moritz Ernecker (15) ein weiteres Ried-Talent in der Europameisterschaft auf. Denn der KTM-Sarholz-Werksfahrer führt aktuell in der 125er-Klasse nach fünf von 12 Läufen. „Es ist noch ein langer Weg, aber der Titel wäre ein Traum“, so Moritz, der ob des internationalen Programms (laut Mama Claudia ist man gar nur fünf Wochenenden im Jahr zuhause) heuer nicht in der ÖM vertreten ist. Auch ein Start beim Heimrennen ist nicht gesichert.
Warum just die Fahrer des HSV Ried so aufzeigen, ist schnell geklärt: Die Strecke in Mehrnbach, auf der dreimal in der Woche trainiert werden kann und die auch einen ansprechenden „Kinderbereich“ verfügt, verleiht ohnehin talentierten Fahrern zusätzliche Flügel.
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