Auch Elfjähriger untermauert die Rieder Dominanz

Am Weg zum EM-Titel

Nur in der MX2-Klasse lässt der HSV aktuell aus. Dafür zeigt mit Moritz Ernecker (15) ein weiteres Ried-Talent in der Europameisterschaft auf. Denn der KTM-Sarholz-Werksfahrer führt aktuell in der 125er-Klasse nach fünf von 12 Läufen. „Es ist noch ein langer Weg, aber der Titel wäre ein Traum“, so Moritz, der ob des internationalen Programms (laut Mama Claudia ist man gar nur fünf Wochenenden im Jahr zuhause) heuer nicht in der ÖM vertreten ist. Auch ein Start beim Heimrennen ist nicht gesichert.