Kouame als Jüngster seit Chang in Runde drei

Im fünften Satz bäumte er sich anfangs noch mal auf, als er mit 2:4 zurücklag, schien es aber vorbei. Doch fast aus dem Nichts gelang ihm das Rebreak zum 3:5 und im Match-Tiebreak legte der 17-Jährige fulminant los, raste 6:1 in Führung. Dann war es allerdings wieder Vallejo, der zulegte, einen Lauf startete und seinerseits nach sechs Punkten in Folge mit 7:6 im Rücken nah am Sieg war. Doch auch Kampfgeist und Nervenstärke passen eben bei Kouame, der sich mit einem schönen Winner zum 9:8 den ersten Matchball holte. Und diesen wie ein Routinier spielte: Sicherer Aufschlag, vor ans Netz und abvolliert. Da explodierten die Fans endgültig.