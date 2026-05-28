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Seien Sie beim WM-Schlager AUT vs. ARG dabei

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28.05.2026 16:16
(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Haustüre und dieses Mal ist Österreich wieder dabei! In der Gruppenphase treten Alaba & Co gegen Jordanien, Argentinien und Algerien an. Für den WM-Hit gegen Weltmeister Argentinien verlost der Technopark Raaba einen exklusiven Tisch beim Public Viewing am 22. Juni ab 17:30 Uhr in der ersten Reihe für dich und deine besten 9 Freunde!

Am 22. Juni um 19 Uhr findet im Technopark Raaba in Graz das große Public Viewing der WM-Partie Österreich vs. Argentinien statt. Der Technopark Raaba und die „Krone“ laden Sie ein den WM Hit beim größten Public Viewing in Graz mitzuerleben bei bester Stimmung und gratis Verpflegung vor Ort.

(Bild: Technopark Raaba)

Neben Top-Verpflegung erwartet Sie auch exklusiver Service für dich und deine Freunde in Form eines eigenen Kellners, welcher nur für dich und deinen Tisch für den gesamten Abend abgestellt ist. 

Mitmachen und gewinnen
Wir verlosen zusammen mit dem Technopark Raaba einen VIP-Tisch in der ersten Reihe für dich und 9 deiner besten Kumpels! Fülle einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. 

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