Seien Sie beim WM-Schlager AUT vs. ARG dabei

Die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Haustüre und dieses Mal ist Österreich wieder dabei! In der Gruppenphase treten Alaba & Co gegen Jordanien, Argentinien und Algerien an. Für den WM-Hit gegen Weltmeister Argentinien verlost der Technopark Raaba einen exklusiven Tisch beim Public Viewing am 22. Juni ab 17:30 Uhr in der ersten Reihe für dich und deine besten 9 Freunde!