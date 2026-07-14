Feuerwehr rettete Mann aus verrauchter Wohnung

Rauchmelder erneut Lebensretter

Die Einsatzkräfte retteten am Montag einem Mann das Leben. Doch Regenfelder betont: „Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig die gesetzlich vorgeschriebenen Heimrauchmelder sind. Sie wurden wieder zum Lebensretter, da sie die Bewohner des Hauses frühzeitig alarmierten und dadurch ein rasches Eingreifen der Einsatzkräfte ermöglichten.