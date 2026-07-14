Feuerwehr rettete Mann aus verrauchter Wohnung

Besorgte Bewohner schlugen Alarm, weil sie am Montag, gegen 14 Uhr, einen Heimrauchmelder in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Untere Fellach hörten und bereits Rauch aus den Fenstern der Wohnung kommen sahen.
Die Hauptfeuerwache Villach sowie die FF Fellach und Pogöriach machten sich sofort auf den Weg. Mittels des Türöffnungsgeräts verschafften sich die Helfer gewaltsam Zutritt in die Wohnung.
„Der Atemschutztrupp fand im Wohnzimmer einen Mann bewusstlos auf der Couch vor und brachte diese umgehend ins Freie“, schildert OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.
Sofort wurde der Mann ins Krankenhaus geliefert. Rasch konnte festgestellt werden, dass ein Topf am Herd der Auslöser für den Brand war.
Rauchmelder erneut Lebensretter
Die Einsatzkräfte retteten am Montag einem Mann das Leben. Doch Regenfelder betont: „Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig die gesetzlich vorgeschriebenen Heimrauchmelder sind. Sie wurden wieder zum Lebensretter, da sie die Bewohner des Hauses frühzeitig alarmierten und dadurch ein rasches Eingreifen der Einsatzkräfte ermöglichten.
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