Im August erwarten uns mehrere Naturschauspiele

In Spanien, Grönland und Island ist die Eklipse sogar total. Sonnenfinsternisse treten auf, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt und sein Schatten auf die Erdoberfläche fällt. Das kann während der Neumondphase passieren, jener Zeitraum, in dem der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne steht. Die Umlaufbahn des Mondes um die Erde gegenüber der Ekliptikebene ist um etwa fünf Grad geneigt. Dadurch verdeckt der Erdtrabant durchschnittlich zweimal pro Jahr zumindest teilweise die Sonnenscheibe. Die Sonnenfinsternis ist dann allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen.