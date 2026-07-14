Was man über Marterbauers Erkrankung (nicht) weiß

Sprechen will er über die Diagnose nicht, sie dürfte auch ihn überrascht haben. Wann er sie genau erhalten hat, ist unklar. Marterbauer saß noch bis Freitag der vergangenen Woche bei der Budgetdebatte im Parlament, anzumerken war ihm nichts. Welche Auswirkungen die Therapie tatsächlich auf seine Arbeit haben wird, lässt sich momentan schwer abschätzen. Die Politik ist in Sommerpause, am 27. Juli gibt es aber etwa einen Sommerministerrat in Salzburg.