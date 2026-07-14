Gary Neville: „Tuchel schert sich nicht darum“

Normalerweise hätten Englands Teamchefs in der Vergangenheit stets die Einstellung vertreten, die Spieler seien nicht ihre Spieler, sondern nur geliehen und hätten es deshalb nicht gewagt, sie zu verärgern, äußerte Ex-Teamspieler Gary Neville seine Theorie. Bei Thomas Tuchel sei das anders. „Er schert sich keinen Deut darum“, so der 51-Jährige.