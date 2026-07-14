Kapitän Wimmer: „So eine Saison will keiner mehr!“

Vier Siege und zwei Remis aus sechs Testspielen – Bundesligist WAC ist in der Vorbereitung nach dem 1:1-Remis gegen Hradec Kralove (Tsch) im Camp in Maria Alm weiter unbesiegt. Der neue Kapitän Nico Wimmer will vorangehen: „Ich habe ein positives Gefühl. Wir wollen ein Team sein, das ungut zu bespielen ist.“