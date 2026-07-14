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WAC in Tests unbesiegt

Kapitän Wimmer: „So eine Saison will keiner mehr!“

Fußball National
14.07.2026 06:57
Daumen hoch! WAC-Kapitän Nico Wimmer hat nach dem Camp ein positives Gefühl.
Daumen hoch! WAC-Kapitän Nico Wimmer hat nach dem Camp ein positives Gefühl.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Vier Siege und zwei Remis aus sechs Testspielen – Bundesligist WAC ist in der Vorbereitung nach dem 1:1-Remis gegen Hradec Kralove (Tsch) im Camp in Maria Alm weiter unbesiegt. Der neue Kapitän Nico Wimmer will vorangehen: „Ich habe ein positives Gefühl. Wir wollen ein Team sein, das ungut zu bespielen ist.“

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Ungeschlagen wird der WAC nach dem Vormittagstraining am heutigen Dienstag das optimale Camp in Maria Alm verlassen – aber die gute Testspielserie (bislang vier Siege, zwei Remis) hing am Montag am seidenen Faden.

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