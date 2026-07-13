8000 Euro Gehaltsplus für WKÖ-Spartenchefin

Rücknahme von 4,2 Prozent Erhöhung umgangen

Eigentlich hätte das Gehaltsplus auf über 160.000 Euro ohne großes Aufsehen passieren sollen. Ursprünglich wollte die Wirtschaftskammer ja die Gehälter aller Mitarbeiter – auch der Geschäftsführer – um 4,2 Prozent anheben. Nach einer riesigen Welle der Kritik ruderte die Kammer aber zurück und so kam die vereinbarte Summe von 160.000 Euro brutto pro Jahr nicht ohne Zutun zustande. Die Kammer gönnte Landrichtinger das Plus aber trotzdem – eben über einen kleinen Umweg, so schauten sogar mehr als 4,2 Prozent heraus.