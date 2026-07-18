Lungauer Zeitreise auf Spuren einer Maler-Dynastie

Das Theater Mokrit im Lungau auf den Spuren der Familie Lederwasch: Das Historienspiel lädt an jenen Ort ein, wo Maler und Künstler mehrerer Generationen lebten. Premiere ist heute, Samstag, bei der Wallfahrtskirche St. Leonhard.
Im Zentrum des Historienspiels steht Gregor IV., ein berühmter Sohn der Familie Lederwasch. Er lebte im 18. Jahrhundert, war Mesner in der Wallfahrtskirche St. Leonhard hoch über Tamsweg, Maler und Geometer.
Die Theatertruppe Mokrit rund um Peter Wimmer holt die prägende Figur jetzt vor den Vorhang. Dechant Christian Schreilechner „sperrte“ die Kirche für sie auf. Schuldirektor und Museums-Chef Klaus Heitzmann durchforstete unzählige Dokumente und machte interessante Entdeckungen.
Seit Wochen laufen die Proben schon. Zwölf Schauspieler, allen voran Alex Feuchter und Reinhard Simbürger, die den jungen und älteren Gregor geben, sowie sieben Musiker nehmen das Publikum vor oder in der Kirche (je nach Wetter) auf Zeitreise mit. „Wir schauen uns auch die Rolle der Frauen genau an“, verrät Robert Wimmer, dass auch die weibliche Seite der Familie viel Einfluss hatte.
Premiere feiert das Stück heute, Samstag (18). Zehn Vorstellungen stehen am Spielplan. Zuschauer können zur Kirche wandern oder den Shuttlebus nutzen. Und mit Blick auf das Jubiläum „600 Jahre St. Leonhard“ im Jahr 2033 wurde sogar ein eigenes Lederwaschbier gebraut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.