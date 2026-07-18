Lungauer Zeitreise auf Spuren einer Maler-Dynastie

Seit Wochen laufen die Proben schon. Zwölf Schauspieler, allen voran Alex Feuchter und Reinhard Simbürger, die den jungen und älteren Gregor geben, sowie sieben Musiker nehmen das Publikum vor oder in der Kirche (je nach Wetter) auf Zeitreise mit. „Wir schauen uns auch die Rolle der Frauen genau an“, verrät Robert Wimmer, dass auch die weibliche Seite der Familie viel Einfluss hatte.