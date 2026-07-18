Ferienbetreuung ist immer früher ausgebucht

In den Bezirken ist das Programm dünner, aber ambitioniert. Das „Schule des Sehens-Künstlerhaus“ in Saalfelden öffnet an drei Wochen im August ein „Atelier“ für junge Talente von Sechs- bis 14-Jährige. „Wir sind fast voll“, freut sich Anton Göllner. In Zell am See und St. Gilgen machen Englisch-Camps Station. „Wir richten uns an Eltern, die ihre Kinder noch nicht ins Ausland schicken wollen“, so Tamara Galhuber. Rar sind Angebote für Kinder mit Behinderung. Die Caritas bietet heuer ein zusätzliches Camp in Oberndorf an.