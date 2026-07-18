Ferienbetreuung ist immer früher ausgebucht

Der Andrang auf Angebote in Stadt und Land Salzburg ist groß. Während die Kinder über die Ferien jubeln, sind immer mehr Familien, wo beide Elternteile berufstätig sind, auf die teils teuren Programme angewiesen.
Die einen versuchen sich als behäbig, brummige Bären, die anderen trainieren den watschelnden Gang der Pinguine. Eine Gruppe vom Ferienspiel der Kinderfreunde, das täglich stattfindet, taucht bei den Salzachseen gerade in die Tierwelt ein. „Ich mag die Ferien, weil es ein lustiges Programm gibt“, meint Lea (6). Andere Kinder freuen sich schon auf den Ausflug in einen Freizeitpark oder auf ein Blinden-Training.
Wir wollen für Eltern eine Unterstützung bieten und ermöglichen, dass die Kinder im Herbst von tollen Erlebnissen erzählen können.
Vera Schlager, Kinderfreunde
Bild: Markus Tschepp
Während die Schüler über die Ferien jubeln, wird die lange freie Zeit für Eltern schnell zur Herausforderung. „Die Betreuungsnotwendigkeit für die Eltern ist heutzutage viel stärker vorhanden. Wir sind schon im März fast ausgebucht“, so Geschäftsführerin Vera Schlager.
Details über Angebote in ganz Salzburg finden Eltern in der Feriendatenbank des Landes. Die Kinderfreunde haben allein 27 Ferienprojekte auf das Bundesland verteilt. Die Stadt Salzburg hat heuer ihr Programm noch ausgebaut. Vom 12-Euro-Tagessatz bis zu 1359 Euro für Sprachferien blättern Eltern unterschiedlichste Summen hin.
In den Bezirken ist das Programm dünner, aber ambitioniert. Das „Schule des Sehens-Künstlerhaus“ in Saalfelden öffnet an drei Wochen im August ein „Atelier“ für junge Talente von Sechs- bis 14-Jährige. „Wir sind fast voll“, freut sich Anton Göllner. In Zell am See und St. Gilgen machen Englisch-Camps Station. „Wir richten uns an Eltern, die ihre Kinder noch nicht ins Ausland schicken wollen“, so Tamara Galhuber. Rar sind Angebote für Kinder mit Behinderung. Die Caritas bietet heuer ein zusätzliches Camp in Oberndorf an.
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