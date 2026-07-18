Neuer Festspielbau sieht jetzt ganz anders aus

Mit Verzögerung beim Bau und optischen Abstrichen schlummert das neue Festspielzentrum derzeit noch hinter Bauzäunen vor sich hin. Ursprünglich hätte es im heurigen Sommer schon genutzt werden sollen. Es soll nun aber erst im Herbst öffnen.
Inspiriert von den Farben edler Blechblasinstrumente sollte das neu erbaute Festspielzentrum erstrahlen. „Hochpoliert und glänzend bis zu oxidierten, fast bronzefarbenen Tönen“ so hatten es die Architekten Marte.Marte vorgesehen. Nun nähert sich die Bauzeit des gläsernen Pavillons nach rund zwei Jahren langsam der Fertigstellung. Auffallend beim Vergleich der Entwürfe und des tatsächlichen Baus: Das Prestigeprojekt musste optisch ein paar Abstriche tolerieren. Die helle, goldglänzende Glasfront wurde nicht umgesetzt.
Das Prestigeprojekt hat Verzögerung beim Bau
Mit bis zu 12 Millionen Euro wird das neue Festspielzentrum von Mäzen und Capri-Sonne-Milliardär Hans-Peter Wild gefördert. Der Veranstaltungssaal im Untergrund des Hauses wird deshalb seinen Namen tragen. Die Architekten Marte.Marte aber mussten ihre Handschrift verändern.
Statt des goldglänzenden Glases wurde eine schwarze Glasfront verbaut. Auch die Umrahmung ist dunkel gehalten. Einzig die noch fehlenden Drehtore sollen wie geplant Messingfarben schimmern dürfen.
Warum es zu den optischen Änderungen kam, wurde bisher nicht kommuniziert. Dafür gibt es ein neues, ungefähres Datum der Eröffnung des Neubaus. Es soll heuer im Herbst öffnen. Ursprünglich wollte man das neue Haus zur heurigen Sommersaison schon benutzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.