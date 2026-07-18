Neuer Festspielbau sieht jetzt ganz anders aus

Inspiriert von den Farben edler Blechblasinstrumente sollte das neu erbaute Festspielzentrum erstrahlen. „Hochpoliert und glänzend bis zu oxidierten, fast bronzefarbenen Tönen“ so hatten es die Architekten Marte.Marte vorgesehen. Nun nähert sich die Bauzeit des gläsernen Pavillons nach rund zwei Jahren langsam der Fertigstellung. Auffallend beim Vergleich der Entwürfe und des tatsächlichen Baus: Das Prestigeprojekt musste optisch ein paar Abstriche tolerieren. Die helle, goldglänzende Glasfront wurde nicht umgesetzt.