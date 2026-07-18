Kaputter Zug: Mehr als 100 Passagiere evakuiert

Was für ein Schreck für die Passagiere in der Westbahn in Salzburg Freitagmittag in Fahrtrichtung Wien: Plötzlich ging nichts mehr, ein technischer Defekt legte den kompletten Zug lahm. Also musste die Freiwillige Feuerwehr Hallwang zur Evakuierung anrücken.
Mit insgesamt 20 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen ging es im Eiltempo zum ÖBB-Gleis auf Höhe des Hallwanger Ortsteils Tiefenbach. Mittels Rettungsplattform gelangten alle Passagiere – an Bord waren mehr als 100 Menschen – sicher ins Freie.
Mithilfe von Teilen einer Streckleiter ging es für die Fahrgäste in weiterer Folge dann an der Strecke in einen Ersatzzug und mit diesem weiter in Richtung Wien. Insgesamt dauerte der Einsatz ungefähr eine Stunde.
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