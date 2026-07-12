Stürmer vor dem Abgang: Schlägt Liga-Rivale zu?

Sturm setzte sich im vorletzten Test gegen Sanfrecce Hiroshima 5:1 durch. Stankovic, Heil sowie Kayombo mit einem späten Hattrick sorgten für die Treffer beim Vizemeister, bei dem fünf Mann fehlten. Mittwoch steigt für die Truppe von Fabio Ingolitsch die Generalprobe für die Champions-League-Qualifikation.