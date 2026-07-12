Spaniens Lamine Yamal – ein Jungstar zum Fürchten

Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden: Lamine Yamal sicherte sich beim freitägigen 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Belgien seinen nächsten Eintrag in den Geschichtsbüchern. Spaniens Jungstar ist nun der jüngste Kicker mit sechs WM-Spielen am Konto.